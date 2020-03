Roma, Bruno Peres e un compleanno da titolare

Bruno Peres oggi domenica 1 marzo festeggia 30 anni. Il difensore brasiliano è tornato a gennaio nella capitale e c’è da dire che per adesso sembra aver conquistato la fiducia di tutti.

Soprattutto di Paulo Fonseca, che non ha avuto mai alcun pregiudizio sul giocatore. L’ha valutato sul campo, gli ha dato il tempo di ritrovare la condizione e ora lo sta schierando con continuità come terzino destro. In Cagliari-Roma è annunciato come titolare, del resto rispetto ai compagni sarà più fresco, visto che non ha giocato in Europa League.

Il brasiliano infatti non è in lista e dunque non è utilizzabile. In serie A invece nessuno sembra potergli strappare il posto. Va detto che Bruno Peres, che il direttore sportivo Petrachi ha rivoluto in rosa dandogli fiducia dopo le ultime esperienze pessime in Brasile, si sta impegnando molto per essere al top.

Ha perso i chili di troppo e si è rimesso in forma, forte anche del calore dei tifosi che gli hanno fatto sempre sentire la loro vicinanza. E in Cagliari-Roma ci si aspetta ancora tanto da lui.

