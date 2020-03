Calciomercato Roma, c’è un difensore belga da tenere d’occhio

Il calciomercato Roma ormai è proiettato per forza di cose alla prossima stagione. In estate sono attesi chiaramente dei movimenti in entrata e in uscita e la difesa potrebbe essere uno dei reparti più rivoluzionati.

Calciomercato Roma: Smalling è un rebus

L’obiettivo primario del club giallorosso sarà quello di confermare Chris Smalling. Il centrale inglese, che è arrivato in prestito oneroso dal Manchester United, ha ripagato la fiducia con grandi prestazioni. Tali da far alzare il prezzo richiesto dagli inglesi. La Roma vorrebbe acquistare il suo cartellino, ma lo United non accetterà i 12-13 milioni di euro che i giallorossi sarebbero intenzionati a offrire.

E dunque sono spuntati altri club interessati a Smalling, pronti ad un’asta milionaria. C’è anche la Juventus, ma dopo l’Everton adesso sembra il Tottenham la squadra intenzionata a fare sul serio.

Vertonghen da tenere d’occhio per i giallorossi

Mourinho da qualche settimana è l’allenatore del Tottenham e pure lui è intenzionato a rinforzare l’organico degli Spurs. Specie in difesa. Smalling è l’obiettivo primario e potrebbe prendere il posto di altri elementi che ora stanno giocando di meno. Come ad esempio Alderweireld e Vertonghen. Entrambi sono finiti in panchina nella sconfitta casalinga degli Spurs contro il Wolverhampton.

I due belgi potrebbero dunque lasciare la squadra inglese in estate. O meglio, Vertonghen quasi sicuramente andrà via, visto che non ha rinnovato e a giugno sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero. E proprio lui potrebbe essere una valida opzione per la difesa giallorossa. Specie se non si riuscirà ad arrivare a Smalling. Ma questa è una ipotesi che al momento nessuno vuole prendere in considerazione.

