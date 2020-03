Cessione Roma, si entra nella settimana della verità. Accordo preliminare atteso nelle prossime ore.

ROMA – Ci siamo, la Roma è pronta a passare nelle mani di Dan Friedkin. Secondo quanto precisato dal Corriere dello Sport, sono in corso i contatti tra le parti per cercare di chiudere l’accordo preliminare nelle prossime ore. La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 720 milioni con una serie di clausole.

Per quanto riguarda le procedure, infatti, non ci dovrebbero essere particolari problemi. Dopo l’accordo preliminare, si entra nella seconda fase molto più tecnica con consigli di amministrazione, il closing e l’Opa per la quota di azioni flottante. Il tutto dovrebbe concludersi entro la metà di aprile.

Al termine della fumata bianca Friedkin è chiamato a fare una ristrutturazione che potrebbe ad aumento di capitale per cercare di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

