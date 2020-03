Queste sono settimane molto importanti per la Roma. Mentre la squadra è impegnata sul campo nella rincorsa alla Champions League, stanno per mettersi le trattative per il passaggio societario e la dirigenza deve tenere d’occhio anche le dinamiche di mercato in vista della prossima stagione.

Il bilancio in rosso fa pensare che ci saranno delle cessioni in estate, ma indubbiamente potrebbero anche arrivare dei giocatori di spessore. Come riporta infatti “The Athletic” l’esterno offensivo Xherdan Shaqiri è destinato a lasciare il Liverpool.

A gennaio sembrava essere un obiettivo della Roma, ma Klopp non ha voluto prendere in considerazione l’ipotesi di cederlo. Le cose sono però cambiate, perchè lo svizzero non è riuscito a rendere per come la dirigenza inglese sperava. E dunque in estate dovrebbe essere pronto a fare le valigie.

Shaqiri è sotto contratto con il Liverpool fino a giugno 2023 e la sua valutazione si aggira attorno ai venti milioni di euro. In questa stagione ha collezionato 10 gettoni di presenza con appena un gol segnato. La Roma potrebbe tornare a interessarsi alle sue prestazioni, con la sua esperienza anche a livello internazionale sarebbe senz’altro una pedina importante.

