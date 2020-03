CALCIOMERCATO ROMA BARISIC RANGERS – Tanto lavoro da fare in casa giallorossa per il direttore sportivo Gianluca Petrachi, che dovrà programmare la prossima stagione del club, in attesa di capire quale sarà il suo futuro e quello del presidente, con Dan Friedkin sempre più vicino a concludere l’operazione di acquisto della AS Roma.

Roma, pressing per un terzino sinistro

Al momento nella rosa a disposizione di Paulo Fonseca sono due i terzini sinistri naturali: Aleksandar Kolarov e Leonardo Spinazzola. Il primo ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno 2021, il secondo invece è arrivato in estate dalla Juventus, ma già a gennaio era stato ad un passo dalla cessione all’Inter, sfumata poi. L’idea di comprare un altro terzino sinistro però non è tramontata, e adesso arrivano importanti novità dalle affermazioni dell’agente di un obiettivo passato della Roma, Borna Barisic.

Dichiarazioni agente Barisic

L’agente del laterale classe ’92, Ives Cakarun, ha parlato al Daily Record, confessando che il giocatore lascerà il club a fine anno: “I Rangers non saranno in grado di mantenere Borna dopo la stagione che ha fatto, nonostante abbia appena firmato un nuovo contratto. La sua priorità in questo momento sono i Rangers, facendo dei progressi significativi in questa stagione sotto la direzione di Gerrard. Il club apprezza molto il giocatore e avrebbe voluto vincere qualcosa con lui visto che il club non vince un trofeo ormai da tanto tempo ma una volta terminata la stagione la società inizierà a prendere in considerazione le offerte che arriveranno. Le prestazioni di questa stagione gli hanno aperto nuovi orizzonti. Durante la finestra invernale ci sono stati degli interessamenti per lui, il più forte è arrivato dal Napoli, ma i Rangers hanno rifiutato tutte le offerte perché volevano mantenere uno dei loro migliori giocatori”.

