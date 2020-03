NOTIZIE INFORTUNATI AS ROMA – In attesa di capire cosa succederà e come proseguirà il campionato italiano di calcio (domani è prevista l’assemblea straordinaria di Lega), l’edizione odierna del quotidiano ‘Il Tempo’ fa il punto della situazione degli infortunati in casa giallorossa.

Le ultime su Pellegrini e Diawara

Lo scorso 25 febbraio Lorenzo Pellegrini aveva rimediato un edema muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra, costretto a saltare sia la sfida di Gent che quella di domenica scorsa contro il Cagliari. Secondo il noto quotidiano, il centrocampista classe ’96 dovrebbe recuperare per la sfida di domenica sera contro la Sampdoria, qualora si dovesse disputare. La mini-lesione sarà ricontrollata in giornata con nuovi esami strumentali.

A disposizione dovrebbe tornare anche Amadou Diawara, per il quale si era scelta la terapia conservativa e non l’intervento chirurgico a seguito della rottura del menisco esterno, riportata nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Il guineano

Le ultime su Zappacosta e Zaniolo

Ovviamente diverso il discorso legato sia a Davide Zappacosta che a Nicolò Zaniolo. Per il terzino destro, che aveva rimediato la rottura del crociato lo scorso 4 ottobre, il rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta delle Nazionali, che vedrà impegnata l’Italia prima a Wembley contro l’Inghilterra il 27 marzo e poi il 31 dello stesso mese al Grundig Stadion di Norimberga contro la Germania.

Il giovane talento classe ’99, invece, tra due settimane effettuerà un nuovo controllo, ma il ginocchio appare già sgonfio. Non c’è però alcuna fretta, l’appuntamento è per il ritiro estivo, in attesa di capire, anche qui, se l’Europeo verrà disputato oppure posticipato.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!