Siviglia-Roma, out per infortunio il giocatore chiave degli spagnoli

Si avvicina Siviglia-Roma, atteso ottavo di finale di Europa League. Per i giallorossi una sfida particolare, visto che si andrà ad affrontare la squadra dell’ex Monchi.

Un club, quello andaluso, che ama in particolar modo questa competizione, vinta e rivinta negli ultimi anni. La Roma insomma non parte certo come favorita. Ma si giocherà le sue carte, consapevole che arrivare in fondo a questo torneo sarebbe una grande soddisfazione.

LEGGI ANCHE ->> Calciomercato Roma, torna nel mirino un difensore belga

Il Siviglia perde pedine

A guidare il Siviglia c’è Lopetegui, tecnico con un passato al Real Madrid e anche come ct della Spagna. Non l’ultimo arrivato, insomma. La squadra gioca con tre mediani, ma adesso un titolare fisso si è infortunato e salterà la doppia sfida con la Roma. Stiamo parlando di Fernando, uno dei giocatori chiave a livello tattico. Un brasiliano equilibratore, indispensabile nello scacchiere tattico di Lopetegui proprio per la sua capacità di non far trovare mai la squadra scoperta.

L’ex centrocampista del Manchester City ha avuto un problema fisico nell’ultima partita. «Fernando Reges presenta una lesione muscolare all’adduttore della gamba destra» si legge in un comunicato del club. Al suo posto si potrebbe vedere in campo Oliver Torres, ma non sono da escludere nemmeno cambiamenti a livello tattico. E in questo caso avrebbero maggior chance di essere titolari nel Siviglia anche due giocatori che conosciamo bene visti i loro trascorsi in serie A, ovvero l’ex Inter Ever Banega e l’ex Palermo Franco Vazquez.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!