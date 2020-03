Roma, Diawara ora forza i ritmi: ci sarà contro il Siviglia?

Amadou Diawara ormai è fuori dai giochi dallo scorso 22 gennaio, quando finì ko nel match di Coppa Italia contro la Juventus. Questi sono i giorni decisivi per capire quando rientrerà tra i ranghi di Fonseca.

Il giocatore, d’accordo con il club, ha scelto di seguire terapia conservativa e non l’intervento chirurgico a seguito della rottura del menisco esterno del suo ginocchio. Tutto questo per non far dilatare i tempi di recupero. E per un mese e mezzo si è allenato con una vistosa protezione, pur senza forzare i ritmi.

Da oggi però Diawara – come riporta “Il Corriere dello Sport” – inizierà a verificare a pieno ritmo la tenuta del suo ginocchio e la speranza è quella che non si gonfi. Vorrebbe dirlo poterlo avere al più presto a disposizione, magari già nella partita di Europa League contro il Siviglia. Altrimenti non è da escludere un intervento, con stagione che però in questo caso sarebbe praticamente finita.

Gli altri infortunati in casa

Per Pellegrini i tempi di recupero sono brevi, dovrebbe esserci contro il Siviglia, difficile invece ipotizzare quelli di Pastore, alle prese con un problema all’anca dal quale non riesce a recuperare. Zappacosta, ormai fuori da molti mesi, potrebbe essere disponibile invece prima della sosta. Per Zaniolo invece se ne riparlerà nella prossima stagione. Ma questo era già risaputo.

