Roma-Sampdoria, il rinvio di una settimana è quasi ufficiale

Roma-Sampdoria, rinvio quasi ufficiale. Nel weekend alle porte verranno recuperate le partite non giocate la scorsa settimana.

Si è concluso da poco il consiglio della Lega Serie A e l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione.

“L’unico modo per portare avanti il campionato è disputare le partite a porte chiuse. Il tentativo è quello di portare a termine il campionato senza irregolarità. Purtroppo ogni giorno emergono nuovi cambiamenti. Alla luce delle restrizioni indicate giustamente dal Governo, le porte chiuse sono l’unica soluzione. Il Consiglio ha preso atto della volontà dei club di riprendere le partite sospese. La partita tra Juventus e Inter dovrebbe giocarsi tra domenica e lunedì”.

Roma-Sampdoria, ecco quando dovrebbe giocarsi

In attesa delle comunicazioni ufficiali da parte della Lega che dovrà ripubblicare le date e gli orari delle prossime giornate, è molto probabile che Roma-Sampdoria verrà giocata domenica 15 marzo alle 20:45. In mezzo alle due partite di Europa League contro il Siviglia la Roma dunque non sfiderebbe il Milan bensì la Sampdoria.

