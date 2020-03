Roma-Sampdoria rinviata? Allora testa già al Siviglia

Se la Roma non giocherà contro la Sampdoria nel prossimo weekend, allora Fonseca e i suoi ragazzi potranno pensare esclusivamente alla prossima sfida di Europa League contro il Siviglia. Un confronto al quale i giallorossi tengono tantissimo, perché vogliono andare avanti in questa competizione. Si affronterà la squadra dell’ex ds Monchi ma questa non è una motivazione in più per una Roma che spera di arrivare alla trasferta in terra andalusa con qualche giorno di riposo in più nelle gambe.

Fonseca ha concesso due giorni di relax

Paulo Fonseca, dopo il tour de force tra Belgio e Cagliari nel quale la Roma si è ben disimpegnata, ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di meritato riposo. Utili per ricaricare le batterie. C’è chi come Dzeko ne ha approfittato per una breve vacanza sulla neve, chi invece però si è fermato a Trigoria per lavorare. Pellegrini, Pastore e Zappacosta infatti cercheranno di guarire al più presto dai rispettivi acciacchi per essere utili alla causa.

Per Pellegrini i tempi di recupero sono brevi, difficile invece ipotizzare quelli di Pastore, alle prese con un problema all’anca dal quale non riesce a recuperare. Zappacosta, ormai fuori da molti mesi, potrebbe essere disponibile invece prima della sosta.

I biglietti di Siviglia-Roma

Il ministero della salute spagnola sta valutando di far giocare a porte chiuse, sempre per l’emergenza Coronavirus, gli eventi che ospitano squadra di zone a rischio (Valencia-Atalanta per esempio) ma per Siviglia-Roma non ci sono ancora indicazioni in merito. Da oggi biglietti in vendita (prelazione agli abbonati di Europa League) ma nel caso in cui si giocasse a porte chiuse i biglietti sarebbero rimborsati.

