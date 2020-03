Per la Roma è in arrivo un weekend di riposo?

Paulo Fonseca e la sua Roma potrebbero trascorrere un weekend di riposo. Manca ancora l’ufficialità, ma a quanto pare la Lega avrebbe deciso di far disputare tra sabato e domenica le partite della ventiseiesima giornata che non si sono giocate nello scorso weekend per l’emergenza Coronavirus.

Dunque per i giallorossi nessuna sfida sarebbe in calendario, considerato che la Roma ha già giocato la sua gara della 26esima giornata andando a vincere a Cagliari con un rocambolesco 3-4. Di sicuro il “riposo forzato” non sarebbe accolto con rabbia dalla Roma, che in questo modo avrebbe dei giorni in più per ricaricare le batterie in un momento della stagione decisivo.

Serie A: il possibile programma del weekend

sabato 7 marzo ore 20:45 Sampdoria-Verona

domenica 8 marzo ore 12:30 Milan-Genoa

domenica 8 marzo ore 15 Parma-Spal e Sassuolo-Brescia

domenica 8 marzo ore 18 Udinese-Fiorentina

domenica 8 marzo ore 20:45 Juventus-Inter

Il prossimo impegno in Europa League

Se dunque come pare Roma-Sampdoria non si giocherà, allora la formazione giallorossa potrà iniziare già a concentrarsi sulla successiva partita, la fondamentale trasferta di Europa League in casa del Siviglia. Dalla gara che sarà giocata in terra spagnola si capirà se la Roma sarà in grado di lottare per la qualificazione al turno successivo.

Inutile sottolineare come l’Europa League sia un obiettivo importante per il club, che intende arrivare in fondo a questo torneo prestigioso. E arrivare a questa sfida più riposati può essere senz’altro un’arma in più da sfruttare per raccogliere un risultato positivo.

