Roma-De Rossi: Daniele può tornare da allenatore

Quello tra De Rossi e la Roma è un amore mai finito e destinato a riaccendersi presto. E le due strade potrebbero reincontrarsi prima di quanto si potesse pensare.

Daniele De Rossi ha abbandonato la carriera di calciatore per tornare a Roma, per stare più vicino alla famiglia e in particolar modo alla figlia Gaia. E nei suoi piani futuri c’è quello di fare l’allenatore, partendo dal settore giovanile. L’ex numero 16 non ha avuto contatti con il futuro presidente Friedkin, ma con diversi dirigenti giallorossi.

LEGGI ANCHE –>>Decreto Governo, porte chiuse per gli eventi sportivi: niente tifosi contro Samp, Siviglia e Milan

La convinzione è che a breve possa sedersi sulla panchina della Roma Primavera. Come riporta “Il Corriere dello Sport” infatti il padre Alberto sta per lasciare la guida dei baby giallorossi dopo ben 27 anni di onorata carriera. Diventerà uno dei supervisori del settore giovanile. Daniele De Rossi potrebbe continuare il lavoro “di famiglia”, imparando sul campo il ruolo di allenatore, senza troppa pressione. Con Friedkin che sarebbe consapevole dell’importanza di averlo all’interno del club.

De Rossi deve prendere il patentino

Per diventare allenatore però De Rossi dovrà sedersi sui banchi di Coverciano e ottenere il patentino, la licenza Uefa A, che consente di svolgere il lavoro di allenatore in seconda in Serie A e Serie B, oppure da primo allenatore in Serie C, nella Serie A femminile e in tutte le squadre giovanili. Un corso di 210 ore di lezione che inizierà a breve e che potrebbe consentirgli di essere al timone della Roma Primavera già a partire da settembre.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!