Serie A, ufficiali date e orari dei recuperi della settima giornata

Serie A, ufficiali le date e gli orari dei recuperi della settima giornata. Ci sono novità rispetto a quanto riportato oggi dai giornali.

La Lega di Serie A ha finalmente ufficializzato le date e gli orari dei recuperi della settima giornata. Come anticipato, in questo weekend si giocheranno le partite non disputate nello scorso turno, e il calendario subirà uno slittamento motivo per cui Roma-Sampdoria verrà giocata domenica 15 marzo. Questo weekend i giallorossi riposeranno e torneranno in campo giovedì prossimo in Europa League contro il Siviglia.

Serie A, date e orari recuperi

Con il Comunicato Ufficiale n. 203 del 5 marzo 2020 la Lega Serie A ha comunicato date e orari dei recuperi della settima giornata. Contrariamente a quanto era stato anticipato stamattina dai giornali, nessun anticipo al sabato: si giocheranno cinque partite domenica 8 marzo, chiuderà il programma Sassuolo-Brescia lunedì.

domenica 8 marzo ore 12.30 Parma-Spal

domenica 8 marzo ore 15.00 Sampdoria-Verona

domenica 8 marzo ore 15.00 Milan-Genoa

domenica 8 marzo ore 18.00 Udinese-Fiorentina

domenica 8 marzo ore 20:45 Juventus-Inter

lunedì 9 marzo ore 18.30 Sassuolo-Brescia

