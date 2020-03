La Roma scende in campo per contrastare il Coronavirus

Anche la Roma scende in campo per combattere il Coronavirus. Da parte di tutti deve esserci l’impegno affinchè questa epidemia non si allarghi a macchia d’olio. Per questo motivo anche il tecnico giallorossa ha voluto dare alcuni consigli non solo ovviamente ai tifosi della Roma ma a tutti gli appassionati di calcio. E lo ha fatto attraverso un video diffuso dai social network del club. Nel video anche Nicolò Zaniolo, Leonardo Spinazzola, Henrikh Mkhitaryan, Tecla Pettenuzzo e Camelia Ceasar.

🐺 Ecco cinque consigli per limitare la diffusione del #coronavirus Siate prudenti! #COVIDー19 pic.twitter.com/snIW7dv8tn — AS Roma (@OfficialASRoma) March 6, 2020

La Roma dona mascherine allo Spallanzani

Non solo consigli contro il Coronavirus ma anche gesti pratici quelli messi in atto dalla società capitolina. Come si legge sul sito ufficiale della società “la Roma donerà migliaia di mascherine all’Ospedale Lazzaro Spallanzani, su indicazione della Protezione Civile Nazionale, nell’ambito di una serie di iniziative legate all’emergenza COVID-19 che ha colpito l’Italia”.

“Dal 10 marzo, inoltre, inizierà il processo di distribuzione di 2000 flaconi di gel igienizzante ai clienti del Roma Store di Piazza Colonna” si legge ancora nella nota, che sottolinea come il club “intende sostenere la comunità di Roma, in queste ore che vedono la città impegnata nel contrasto all’epidemia”.

