Calciomercato Roma, lo United fissa il prezzo per Smalling

Calciomercato Roma, non arrivano delle buone notizie riguardo uno dei giocatori che i giallorossi proveranno a prendere nella prossima sessione estiva. Si continua infatti a parlare di Chris Smalling, difensore inglese che sta facendo molto bene in questa sua stagione nella capitale.

Arrivato in prestito oneroso, ha subito conquistato tutti con la sua bravura, con il suo carisma ed esperienza. E la Roma ovviamente intende chiudere l’acquisto a titolo definitivo del giocatore. Ma deve fare i conti con un Manchester United che non è intenzionato a fare sconti.

LEGGI ANCHE –>>Serie A ferma per il Coronavirus? Le ipotesi possibili

A quanto pare infatti il club inglese è intenzionato a chiedere la bellezza di 25 milioni di sterline per far partire il giocatore. Al cambio sono poco meno di 29 milioni di euro. Una cifra decisamente impegnativa, visto che stiamo pur parlando di un giocatore che ha già superato i trent’anni di età.

Lo United però si fa forte delle tante richieste che stanno arrivando per il difensore ed è pronto a far partire l’asta. Non solo infatti la Roma è interessata a lui. Si è parlato anche di un possibile inserimento della Juventus, ma in realtà sono in Premier League le rivali più pericolose per i giallorossi.

L’Arsenal infatti è molto interessato a Smalling, destinato a essere una colonna dei Gunners di Arteta, che deve assolutamente alzare il tasso tecnico del suo reparto difensivo. Ma c’è sul giocatore pure il Tottenham di Mourinho, pure lui in cerca di elementi d’esperienza. Anche perché ci sarà da colmare il vuoto che sarà lasciato da Vertonghen, in scadenza di contratto.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!