Siviglia-Roma è una delle prossime sfide che vedrà impegnati i giallorossi di Paulo Fonseca. Dzeko e compagni saranno impegnati nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma giovedì sera 12 marzo alle ore 18.55, presso lo stadio “Ramón Sánchez-Pizjuán”.

Una trasferta molto impegnativa per i giallorossi, che arriva in un momento molto delicato per il calcio italiano. Si parla infatti ormai da giorni di sospensione del campionato a causa dell’emergenza Coronavirus e anche i tornei europei potrebbero essere coinvolti. Nel frattempo si dovrebbe giocare Siviglia-Roma a porte aperte, seppur tutto potrebbe cambiare nel giro di qualche ora. La polizia spagnola ha infatti chiesto che la partita sia disputata a porte chiuse per motivi precauzionali. Siviglia-Roma si potrà vedere in chiaro? No, è la risposta. La partita infatti sarà trasmessa su Sky e non è prevista la diretta su Tv8.

Dove vedere Siviglia Roma in streaming o in tv

Per tutti i tifosi e appassionati di calcio che vorranno seguire in diretta questo incontro, non rimane dunque altro da farsi che collegarsi alle ore 18.55 su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Ovviamente la partita si potrà vedere anche tramite Sky Go su tablet e smartphone.

Formazione da decidere per Fonseca

A pochi giorni dal match per Paulo Fonseca ci sono delle importanti decisioni da prendere riguardo la formazione. Out Bruno Peres (non in lista), Veretout (squalificato) e anche Pellegrini, che non recupererà in tempo. Dunque Mancini probabilmente giocherà in mediana con Fazio in difesa. Under e Carles Perez si giocano una maglia.

