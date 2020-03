La polizia spagnola chiede di giocare Siviglia-Roma a porte chiuse

L’emergenza Coronavirus non si ferma solamente all’Italia e al campionato di serie A. Anche in Europa adesso si cercano delle contromisure per capire il da farsi con le partite di Champions e Europa League.

Molte dovrebbero essere giocate a porte chiuse e tra queste rischia di esserci anche Siviglia-Roma, match valido per l’andata degli ottavi di finale in programma giovedì sera allo stadio “Ramón Sánchez Pizjuán”.

In una lunga lettera inviata al Governo spagnolo dal sindacato della polizia nazionale si chiede infatti la disputa dell’incontro a porte chiuse. Troppo alto il rischio di contagio, servirebbero delle misure importanti di precauzione anche per gli agenti tenuti a sorvegliare poi i tifosi giallorossi attesi in Andalusia.

Il numero dei contagi in Italia è sempre più in aumento e questo scatena l’allarme non solo sul nostro territorio, ormai, ma anche ormai purtroppo anche in altre nazioni. In attesa di capire cosa succederà ai nostri campionati, è bene prendere delle precauzioni importanti anche in Europa. Almeno questo è la richiesta della polizia spagnola.

