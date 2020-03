Siviglia-Roma, le condizioni di Lorenzo Pellegrini

Siviglia-Roma è la prossima sfida che attende i giallorossi di Paulo Fonseca. Che saranno impegnati giovedì sera alle ore 18.55 contro una squadre più vincenti in Europa League per l’andata degli ottavi di finale.

Una trasferta decisamente molto impegnativa per una Roma che dovrà cercare di uscire quantomeno indenne da Siviglia per poi giocarsi il tutto per tutto nel proprio impianto. La truppa di Fonseca ha riposato durante il weekend e questo gli consentirà di avere un pizzico di freschezza in più rispetto agli avversari, che invece hanno affrontato un duro match contro l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE –>>Serie A ferma per il Coronavirus? Le ipotesi possibili

Siviglia-Roma, brutte notizie per Fonseca

Purtroppo dall’allenamento odierno non sono arrivate buone notizie per il tecnico della Roma, visto che Lorenzo Pellegrini ha svolto un lavoro individuale. La lesione che l’ha costretto a uscire nel match contro il Lecce è guarita, ma evidentemente ancora il centrocampista non può forzare. E dunque per lui niente trasferta in terra spagnola.

Rimane da capire se la serie A andrà avanti o meno, ma a quanto pare per lui sarebbe probabile il forfait nel caso in cui i giallorossi affronteranno domenica la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.

Una brutta tegola per una Roma che quantomeno recupererà Diawara. Scongiurato l’intervento, per il mediano ex Napoli si prospetta però al massimo la panchina. Impossibile infatti pensare che possa essere pronto per scendere in campo.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!