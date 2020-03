Siviglia-Roma, le opzioni a centrocampo per Fonseca

Si avvicina il momento di Siviglia-Roma. I giallorossi saranno impegnati giovedì sera 12 marzo alle ore 18.55 contro una squadre più vincenti in Europa League per l’andata degli ottavi di finale.

A destare preoccupazione in casa Roma, per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, è sicuramente il centrocampo. Lorenzo Pellegrini infatti difficilmente riuscirà ad essere della sfida, visto che anche oggi si è allenato a parte.Per lui niente trasferta in terra spagnola. E non ci sarà nemmeno Jordan Veretout, considerando che il mediano francese deve scontare un turno di squalifica. Assenze pesantissime, non c’è che dire.

La buona notizia per Fonseca è che recupera almeno Diawara, che si è allenato oggi in gruppo. Scongiurato l’intervento, per il mediano ex Napoli si prospetta però al massimo la panchina. Impossibile infatti pensare che possa essere pronto per scendere in campo.

Siviglia-Roma, chi gioca a centrocampo?

Paulo Fonseca dunque ha appena qualche giorno per capire come schierare la sua Roma a centrocampo. Due sembrano le piste percorribili.

La prima è una mossa che il tecnico ha già utilizzato con buoni frutti in passato. Vale a dire lo spostamento di Mancini (che però non sta vivendo un buon momento di forma) in mezzo al campo al fianco di Cristante, con l’inserimento di Fazio in difesa insieme a Smalling.

La seconda invece è l’utilizzo dal primo minuto di Villar. Contro il Cagliari lo spagnolo è stato tra i migliori, una autentica rivelazione. Chissà che Fonseca non lo getti nella mischia da subito pure in Europa.

