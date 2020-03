Siviglia-Roma si giocherà a porte chiuse, è ufficiale

Siviglia-Roma di Europa League si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. La decisione è stata già comunicata ai due club.

Già nel corso del pomeriggio la decisione era sembrata inevitabile. In una lunga lettera inviata al Governo spagnolo dal sindacato della polizia nazionale era stata richiesta la disputa dell’incontro a porte chiuse. Troppo alto il rischio di contagio, servirebbero delle misure importanti di precauzione anche per gli agenti tenuti a sorvegliare poi i tifosi giallorossi attesi in Andalusia.

Siviglia-Roma a porte chiuse, arriva l’ufficialità

La partita di andata degli ottavi di finale in programma giovedì prossimo allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán alle 18:55 verrà giocata a porte chiuse, come riportato dal sito Abc.es. Non sarà l’unica, e anzi nelle prossime ore il numero di partite da giocare a porte chiuse potrebbe aumentare. Valencia-Atalanta di Champions League e Getafe-Inter di Europa League verranno giocate pure a porte chiuse, mentre il ritorno degli ottavi di finale sempre di Europa League tra Basilea ed Eintracht Francoforte non potrà essere disputato in Svizzera. L’Uefa in questi giorni dovrà lavorare sodo per cercare di fare disputare regolarmente tutte le partite: non sarà semplice.

