Champions e Europa League sono un punto interrogativo: cosa deciderà l’Uefa?

Questi sono giorni decisivi per capire la diffusione del Coronavirus in Italia e anche nelle restanti parti d’Europa. Il mondo calcio in Italia si è giustamente fermato, ma in Europa si continua a giocare.

Champions e Europa League vanno dunque avanti, ma fino a quando? L’Aic e l’Afe hanno già chiesto la sospensione delle partite e del resto – rimanendo alle gare delle italiane – dopo che la Spagna (e anche altre nazioni) hanno chiuso i voli con l’Italia tutto diventa difficile per le squadre che devono raggiungere le loro destinazioni in trasferta.

L’Uefa sta trattando con la Spagna per consentire dei voli privati delle squadre e permettere la disputa delle partite di Europa League Siviglia-Roma e Getafe-Inter, in programma domani sera. Con i club che ancora attendono il via libera per poter partire. Per adesso infatti non si prende in considerazione uno stop per Champions e Europa League, anche se ovviamente la situazione può cambiare di ora in ora. Oggi si potrebbero prendere delle decisioni importanti.

LEGGI ANCHE –>>Ufficiale: la serie A si ferma fino al 3 aprile, le ipotesi sul campionato

Euro 2020 si gioca oppure no?

L’Uefa non sembra avere un piano B pronto per Euro 2020, per adesso non ha preso in considerazione non solo un rinvio a breve, ma nemmeno uno spostamento al prossimo anno. Anche se rimangono delle ipotesi sullo sfondo da prendere in considerazione se la situazione dovesse ancor più precipitare. Del resto l’emergenza Coronavirus stia condizionando le attività di tutti. Sono insomma dei giorni chiave anche a livello internazionale. Anche perché ad esempio la Macedonia ha già chiesto di rimandare il playoff con il Kosovo per la presenza di tre giocatori di serie A.

