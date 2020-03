La Uefa non si ferma: oggi in Europa League si gioca

Nemmeno i casi di positività dei giocatori che si susseguono e la sospensione di tanti campionati europei, tra cui la Liga, sembrano aver convinto la Uefa a sospendere le competizioni, ovvero Champions League ed Europa League.

Quest’ultimo torneo oggi vede in calendario gli ottavi di finale. Sei di questi si giocheranno regolamente, mentre le sfide di Inter e Roma (rispettivamente contro Getafe e Siviglia) sono state invece rinviate già nella giornata di ieri.

La nota dell’Uefa

“Alla luce degli sviluppi in merito alla diffusione del Covid-19 in tutta Europa e delle notizie che arrivano dalle dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Uefa ha invitato oggi i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli di amministrazione dell’European Club Association ed European League, e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alla riunione in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo all’epidemia. – si legge in un comunicato – Le discussioni includeranno tutte le competizioni nazionali ed europee, incluso Euro2020″.

Dunque questa sera si va in campo regolarmente e ogni decisione in merito ai tornei si prenderà solamente martedì 17 marzo. Data nella quale tra l’altro sono in programma altri ottavi di Champions League, tra cui Juventus-Lione. Con i bianconeri che di fatto non potranno scendere in campo, visto che un loro giocatore – Daniele Rugani – è risultato positivo al test del Coronavirus e dunque la squadra è stata messa in quarantena. Infatti sono state rinviate, almeno questo, le partite Juve-Lione e City-Real.

