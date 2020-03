Uefa, decisione presa: sospese Champions ed Europa League. L’annuncio ufficiale arriverà a breve, già oggi non si scenderà in campo.

Meglio tardi che mai. Finalmente l’Uefa ha compreso la gravità della situazione e secondo quanto riportato da “El Mundo Deportivo” sospenderà la Champions League e l’Europa League. Già le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League in programma oggi non verranno disputate. Un rinvio con colpevole ritardo, visto che tutte le squadre in trasferta sono già in loco e sono state costrette a un rischioso e inutile viaggio.

Fino a ieri l’Uefa era rimasta insensibile alla questione coronavirus, non prendendo particolari provvedimenti. Lo stato di pandemia dichiarato dall’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, la positività di Rugani, la messa in quarantena di Inter, Juventus e Real Madrid, la sospensione della Liga hanno fatto cambiare idea ai vertici dell’Uefa.

Saranno rinviati anche i prossimi appuntamenti degli ottavi di finale di Champions League. A breve ulteriori aggiornamenti in merito.

