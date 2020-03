Roma, Trigoria chiusa? I giocatori si allenano a casa

La serie A sarà ferma almeno fino al prossimo 3 aprile, anche se c’è il rischio che lo stop possa protrarsi. E’ stata fermata anche l’Europa League. E la Roma non si sta allenando, con la speranza che l’emergenza Coronavirus possa passare al più presto.

Il prossimo allenamento è fissato per domenica prossima e Trigoria è chiusa. Questo però non vuol dire che i giocatori se ne stanno con le mani in mano. Tutt’altro. Le immagini che arrivano sui social testimoniano infatti come ad esempio Spinazzola, Pellegrini e Dzeko siano impegnati a casa per mantenere il loro stato di forma.

E lo stanno facendo in dolce compagnia, ovvero al fianco di mogli, fidanzate e compagne. Non c’è alcun dubbio sul fatto che la situazione che si è creata, con il doveroso stop anche al calcio, arrechi problemi a tutti. Ma mai come in questo momento anche i calciatori della Roma hanno testimoniato come sia fondamentale stare a casa per contenere il dilagare del virus.

Ma anche tra le mura domestiche c’è l’occasione per tenersi in forma e aspettare, con pazienza, di tornare a calcare i campi in erba.

