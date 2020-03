Uefa, ufficiale: sospese Champions ed Europa League. Il comunicato parla di sospensione a tempo indeterminato di tutte le partite.

Dopo la voce circolata ieri mattina sulla sospensione immediata di Champions League ed Europa League, poi rimandata con le sei partite di andata di Europa League che si sono regolarmente disputate, stamattina finalmente l’UEFA ha detto basta con un comunicato ufficiale.

La UEFA ha sospeso a tempo indeterminato tutte le sue competizioni: Champions League, Europa League, Youth League e gli spareggi di qualificazione agli Europei 2020 in programma a fine marzo. Eventuali comunicazioni sui recuperi delle partite verranno fornite nei prossimi giorni.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020