Calciomercato Roma, idea Frattesi: la cifra per riprenderlo

Calciomercato Roma, idea Frattesi per la prossima stagione. I giallorossi hanno il diritto di recompra fissato su 15 milioni di euro.

Il campionato di Serie A è momentaneamente fermo ma in attesa di capire quando si potrà ripartire il direttore sportivo Petrachi continua a lavorare in vista della prossima stagione. La sua conferma è in dubbio ma il rallentamento nella trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione della società potrebbe giocare in suo favore.

Secondo l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” per il prossimo campionato c’è un possibile colpo da chiudere per infoltire il centrocampo che spesso nel corso di questa stagione si è ritrovato con gli uomini contati a causa dei numerosi infortuni. Il nome in questione è quello di Davide Frattesi, attualmente in forza all’Empoli in Serie B dove sta confermando le sue qualità messe in mostra in modo particolare nel corso dello scorso Mondiale Under 20 con la nazionale azzurra. Come scrive il quotidiano sportivo, i giallorossi hanno tempo fino al 30 giugno 2020 per esercitare il diritto di recompra, 15 milioni, pattuito col Sassuolo nell’estate del 2017. L’affare si fa tra 3 mesi o probabilmente mai più.

Calciomercato Roma, Frattesi per il centrocampo del futuro

Il problema però è proprio il prezzo, ritenuto troppo alto. Se è vero che Frattesi è tra i migliori centrocampisti della Serie B e sta confermando di essere un interno di centrocampo completo che abbina quantità a qualità con ottima propensione agli inserimenti in zona gol, la Roma non vorrebbe spendere così tanto per un giocatore che proviene dalle sue giovanili. La possibilità di uno sconto sulla somma di 15 milioni di euro esiste, ma il Sassuolo – che finora l’ha sempre ceduto in prestito senza farlo mai esordire in prima squadra – per via del contratto fino al 2022 difficilmente scenderà di troppo rispetto ai 15 milioni di euro.

