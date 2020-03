Calciomercato Roma, in dubbio il futuro di Under in giallorosso

Calciomercato Roma, il futuro di Cengiz Under in dubbio. Il turco potrebbe partire in estate in caso di via libera di Fonseca.

ROMA – In forte dubbio il futuro di Cengiz Under. Nei prossimi mesi il turco è chiamato a convincere Fonseca per una permanenza in giallorosso ma non si può escludere una partenza viste che le richieste non mancano.

A fare il punto sul futuro di Cengiz Under è La Gazzetta dello Sport. La Rosea ribadisce come i giallorossi puntano a fare una plusvalenza con il giocatore e per questo la cessione potrebbe essere rimandate alle prossime stagioni.

Non sono state due stagioni semplici per il turco con il suo valore che è rimasto più o meno inalterato. Un finale di stagione da protagonista potrebbe permettere ai giallorossi di guadagnare il doppio di quanto speso per acquistarlo.

