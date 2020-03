DATA FINALE CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE – In attesa sempre dell’ufficialità che avverrà tramite un comunicato rilasciato dalla UEFA nel pomeriggio, dopo lo slittamento di un anno degli Europei e della Copa America, inizialmente in programma quest’estate ma posticipata per il Coronavirus, l’edizione online di Marca riporta anche le ‘possibili’ date stabilite dalla UEFA per la finale di Champions League e quella di Europa League, Covid-19 permettendo.

Finale Champions ed Europa League, le date

Per quanto riguarda la massima competizione Europea per club, la Champions League, la nuova data per la finale è quella di sabato 27 giugno, con sede a Istanbul.

Per l’Europa League, che riguarda da più vicino la Roma di Paulo Fonseca, invece la finale sarà disputata tre giorni prima, mercoledì 24 giugno 2020 in Polonia allo stadio Energa di Danzica.

