Calciomercato Roma, il punto sul futuro di Mkhitaryan

Calciomercato Roma, il punto su futuro di Henrikh Mkhitaryan. Gli ostacoli per il riscatto ci sono, le ultime.

ROMA – Il campionato è fermo e la Roma si è messa al lavoro per cercare di riscattare alcuni dei suoi gioielli. Da Smalling a Mkhitaryan, sono diversi i giocatori che nelle prossime settimane la società giallorossa proverà a far ritornare nella Capitale a titolo definitivo anche se ci sono degli ostacoli importanti da superare.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma è pronta a mettere le mani sul giocatore ma non sarà semplice visto che ci sono due ostacoli da superare. Il primo è quello che Mikel Arteta ha voglia di puntare sul giocatore e, inoltre, l’Arsenal per dare il via libera chiede una cifra di 20 milioni di euro. Una valutazione troppo alta vista l’età del calciatore oltre che i continui problemi fisici.

