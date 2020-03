Calciomercato Roma, tutte le mosse per l’estate

Programmare è sempre più fondamentale per le squadre di calcio. Anche se abbiamo visto come l’emergenza Coronavirus abbia scombussolato il mondo intero e quello del pallone non ha fatto eccezione. Si deve comunque guardare al futuro con ottimismo e anche per questo motivo tanti club stanno approfittando di questa sosta forzata per programmare il futuro.

Tra rinnovi, acquisti e cessioni, anche la Roma ovviamente ha già iniziato a farsi qualche conto. Per prima cosa si spera nei riscatti di Schick da parte del Lipsia e Karsdorp da parte del Feyenoord. Una doppia cessione che porterebbe nelle casse del club ben 36 milioni di euro, da reinvestire sul mercato per rinforzare la rosa. Un obiettivo è Graverbech, giovanissimo mediano dell’Ajax ad esempio.

LEGGI ANCHE –>>Zaniolo, niente fretta: appuntamento al 2021

Gli altri obiettivi di calciomercato Roma

Come scrive oggi il Corriere dello Sport la Roma proverà a prendere giocatori sotto i trent’anni, eventuali altri rinforzi d’esperienza potrebbero arrivare in prestito come avvenuto per Smalling e Mkhitaryan. Si cercherà un accordo per far rimanere nella capitale Zappacosta, il Chelsea sembra propenso a cederlo in prestito per un’altra stagione. Sono due i veri obiettivi però della Roma. Il primo è il ritorno di El Shaarawy dalla Cina. Certo, dovrebbe ridursi l’ingaggio, ma il “Faraone” ha più volte fatto intendere di voler tornare in Italia e il suo attaccamento ai colori giallorossi non si discute. Quindi si cercherà di chiudere per Gaetano Castrovilli. Per il mediano della Fiorentina però c’è tanta concorrenza e il prezzo, di almeno 40 milioni, è abbastanza alto.

Chi potrebbe andare via

Non lasceranno la capitale sicuramente Zaniolo e Pellegrini, due gioielli giallorossi che hanno tanti estimatori. I conti sono però in rosso e qualche cessione, seppur dolorosa, ci sarà. Florenzi e Under potrebbero lasciare la capitale e garantire delle plusvalenze. In più potrebbero lasciare la Roma Perotti, Juan Jesus, Fazio e Pastore, i cui ingaggi alti pesano molto sulle casse del club.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!