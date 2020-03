Calciomercato Roma, l’Arsenal gufa i giallorossi per arrivare a Smalling. I “Gunners” sono pronti a offrire fino a 25 milioni di sterline.

La conferma di Chris Smalling alla Roma dipenderà da numerosi fattori. Mai come in questo momento c’è grande incertezza sul futuro non solo sportivo della Roma, ma la sensazione è che i risultati della squadra giallorossa saranno decisivi per la permanenza dell’inglese. Senza dubbio il migliore centrale per rendimento finora in stagione a disposizione di Fonseca.

Secondo quanto riportato dal “Daily Mirror”, la mancata qualificazione dei giallorossi alla prossima Champions League faciliterebbe l’offensiva dei “Gunners” per Smalling. Per questo motivo l’Arsenal “gufa” la Roma. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, i giallorossi avrebbero maggiori disponibilità economica e più facilità a convincere il calciatore – che a Roma si trova benissimo – a restare.

Calciomercato Roma, l’Arsenal prepara l’offensiva

Il Manchester United ha alzato e non di poco il prezzo per il calciatore attualmente in prestito alla Roma. I “Red Devils” chiedono circa 28 milioni di euro per il cartellino di Smalling. Una cifra che l’Arsenal sarebbe ben disposto a spendere per migliorare la sua difesa. Smalling al momento non ha deciso il suo futuro e visto che potrebbe anche preferire Roma a un ritorno in Inghilterra, ecco che l’Arsenal deve sperare in una mancata offerta da parte della Roma per partire all’attacco nell’acquisto dell’ambito difensore. La concorrenza non manca, con altri club inglesi interessati e Juventus e Inter in Italia che restano sempre e comunque vigili, come confermato da “calciomercato.it“.

