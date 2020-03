Serie A, spiraglio 3 maggio: le parole di Spadafora e Gravina

La Serie A potrebbe ripartire il 3 maggio, o quanto meno questo auspicano i vertici dello sport italiano Gravina, Malagò e Spadafora.

Porsi un obiettivo, avere una data e un traguardo da raggiungere può essere d’aiuto. E così quasi in coro il presidente della Figc Gravina, il presidente del Coni Malagò e il Ministro per lo Sport Spadafora hanno indicato nel 3 maggio la più probabile data per la ripartenza del calcio italiano.

In un’intervista al Tg1, il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora ha dichiarato: “La Serie A potrebbe riprendere il 3 maggio: questo è quello che speriamo, poi valuteremo se a porte aperte o chiuse, dipenderà dalla situazione. Chiaramente al nostro campionato si aggiungeranno le varie competizioni internazionali, Champions ed Europa League, che si incroceranno con nuovo calendario”.

Serie A, obiettivo 3 maggio per la ripartenza

Dello stesso avviso il presidente della Figc Gabriele Gravina che ha parlato a Radio 24: “Non voglio nemmeno pensare che non si riparte, sarebbe una iattura, mi preoccuperebbe per il nostro Paese. Grazie al rinvio dell’Europeo, che avevamo fortemente auspicato, abbiamo maggiori possibilità di posizionare le date per i recuperi tra maggio e giugno, sperando che la deadline del 30 giugno sia sufficiente. Altrimenti noi, come la Federazione spagnola, chiederemo la possibilità di sforare di 10-15 giorni a luglio. Resto convinto che ci sarà una ripresa: noi ipotizziamo il 3 maggio in modo da chiudere tutti i campionati entro giugno. La Uefa ha fatto diverse ipotesi, la più ottimistica indica il 14 aprile, mantenendo la formula attuale, un’altra i primi di maggio, l’ultima il 13 giugno. Negli ultimi due casi andrebbero cambiati i format, non escludendo l’ipotesi playoff e playout”.

Il presidente del Coni Malagò la pensa allo stesso modo: “Ho letto le parole di Gravina e mi sembra un’analisi lucida. Qualche incastro non è ponderabile perché ci sono squadre impegnate nelle coppe e non ci si può sovrapporre, però approvo quanto dice. Se tutto dovesse funzionare, il 3 maggio si dovrebbe ripartire: nella complicazione generale c’è una luce in fondo al tunnel. Comunque il 26 convocherò una Giunta straordinaria in cui parteciperà Spadafora, saremo collegati in videoconferenza e vedremo cosa accadrà”.

