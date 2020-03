Coronavirus, Kolarov: “Dobbiamo essere responsabili”

Coronavirus, l’intervista a Kolarov: “E’ molto difficile mantenere la condizione in questo momento. Ma è il tempo di essere responsabili”.

ROMA – Lunga intervista ai microfoni di sportklub-rsv per Aleksandar Kolarov che ha parlato del coronavirus: “Molti non hanno preso la situazione sul serio. Dobbiamo essere tutti responsabili per cercare di risolvere questo problema. Il Covid-19 ha colpito prima il Nord Italia ma ora i casi si stanno registrando anche al Sud. Le limitazioni sono severe ma penso che in futuro saranno ancora più rigorose”.

LEGGI ANCHE —> SERIE A IN CAMPO IL 3 MAGGIO

Kolarov: “Non so quando riprenderemo”

Sulla ripresa degli allenamenti il serbo dice: “Al momento stiamo facendo attività fisica in casa. Io ho degli esercizi privati perché posso correre in giardino ma non è semplice mantenere la forma fisica e per questo non so come sarà fattibile in futuro giocare di nuovo le partite. Alcuni vivono in appartamenti e non hanno le condizioni per allenarsi normalmente. Ma al momento è il nostro ultimo pensiero“.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!