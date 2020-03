Calciomercato Roma: chi parte in estate?

Il Calciomercato Roma in estate non sarà ovviamente solo improntato agli acquisti: in questi giorni circolano tanti nomi ma è chiaro che i conti del club non sono rosei. E per questo motivo bisognerà mettere in conto anche delle cessioni dolorose.

L’obiettivo è quello di mettere a segno delle plusvalenze che possano alleggerire il bilancio. E dunque a giugno è lecito attendersi qualche partenza. Quali sono le mosse che la Roma potrebbe fare allora nei prossimi mesi?

La prima mossa della società sarà quella di alleggerire il monte stipendi. E per questo motivo ci sono alcuni giocatori che sono sulla lista dei partenti. Elementi come Perotti e Fazio hanno degli ingaggi importanti. E chiaramente anche Pastore dovrebbe essere uno degli indiziati alla partenza.

C’è però bisogno di fare plusvalenze, come detto, e per questo motivo il primo a lasciare la Roma potrebbe essere Cengiz Under. Che del resto in questa stagione ha avuto una involuzione, facendo vedere solo a tratti – come nel derby – il suo infinito talento. Il giocatore turco ha perso posti nelle gerarchie di Fonseca e non è un mistero che ci siano diversi club interessati a lui. Under che tra l’altro – come sottolinea il Corriere dello Sport – vuole giocare con continuità per non perdere il posto in nazionale.

Il turco è stato uno dei migliori colpi di Monchi, che lo acquistò per 13,4 milioni più bonus. L’obiettivo è quello di rivenderlo per almeno 30 milioni, anche se la sua quotazione alla fine della scorsa stagione era decisamente superiore. Nel frattempo la Roma pare già aver trovato un nuovo gioiello su cui puntare, ovvero Mykhailo Mudryk dello Shakhtar Donetsk.

