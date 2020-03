Calciomercato Roma, un bomber nel mirino?

In questi giorni di sosta forzata per il campionato di serie A tornano prepotentemente alla ribalta le voci di calciomercato. Anche in casa Roma, ovviamente. E del resto i club possono approfittare di questo periodo proprio per iniziare a programmare anche la prossima stagione. Con la speranza di terminare questa, il prima possibile.

I giallorossi dovranno per forza di cose alleggerire il loro monte-ingaggi e per farlo non si escludono delle cessioni dolorose. Allo stesso tempo però si cercheranno dei giocatori ancora sotto i trent’anni e che possono essere molto utili nella rincorsa alle prime posizioni.

Calciomercato Roma: un bomber da seguire

Come riporta calciomercato.com c’è un bomber che potrebbe cambiare aria in estate ed è Andrea Belotti del Torino. Il centravanti sembra aver chiuso un ciclo in granata, in questa stagione la sua squadra non ha avuto un cammino brillante. Mazzarri è stato esonerato e il suo sostituto Longo non era riuscito, prima della sosta, a far riprendere una squadra in difficoltà.

Potrebbe essere un giocatore da tenere d’occhio con grande attenzione. Il direttore sportivo giallorosso Petrachi lo conosce bene, visti i suoi trascorsi granata, e sa bene quanto un giocatore del genere possa fare la differenza nel campionato di serie A. Ad ogni modo c’è un’altra squadra italiana che segue con interesse l’evolversi della situazione di Belotti ed è il Napoli.

Quello che appare chiaro è che se il giocatore lascerà il Torino lo farà per compiere il salto di qualità approdando in una big, una di quelle squadre che è pronta a lottare per le prime posizioni.

