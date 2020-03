Calciomercato Roma, ecco chi è Mudryk

Uno dei possibili obiettivi di calciomercato Roma in estate potrebbe essere un giovane di belle speranze, poco conosciuto ai più, che piace tantissimo a Paulo Fonseca, che del resto lo ha lanciato nel calcio che conta.

Stiamo parlando di Mykhailo Mudryk, che proprio l’attuale allenatore della Roma ha fatto debuttato nello Shakhtar Donetsk nell’ottobre 2018, quando aveva solamente 17 anni. Un segnale di indiscussa fiducia. Altre poche presenze in prima squadra per lui, che quest’anno invece è stato utilizzato solamente nella squadra “Primavera”. In Youth League ha fatto vedere grandi cose e Paulo Fonseca vorrebbe testarlo nella Roma, segnalandolo a Petrachi.

La Gazzetta dello Sport di oggi traccia il profilo del giocatore, evidenziando come questo ragazzo nato nel 2001 finora ha fatto tutta la trafila delle nazionali giovanili. Anche questo segnale importante, che conferma il suo valore. E’ un giocatore offensivo che può ricoprire più ruoli. Non solo trequartista, ma anche esterno a destra e sinistra. Calcia con il destro ma si trova molto bene pure a sinistra. Gioca insomma a piede invertito e questo piace molto al tecnico.

Calciomercato Roma: può essere un affare

Per riuscire a portare a casa il talentuoso Mudryk la Roma dovrà affrettarsi, perché il prezzo è veramente alla portata. Lo Shakhtar infatti per lasciarlo partire chiede circa due milioni di euro. Certo, è un ragazzo giovane che in Italia avrebbe bisogno di un tempo di ambientamento, ma potrebbe rivelarsi un vero affare.

