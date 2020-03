Calciomercato Roma, Kolarov in partenza. Il serbo è finito nel mirino del Bologna e potrebbe raggiungere Mihajlovic.

ROMA – Aleksandar Kolarov in partenza. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna avrebbe messo nel mirino il terzino serbo su richiesta di Mihajlovic. Da tempo il tecnico sta seguendo da vicino il giocatore e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane anche se non sarà semplice portarlo in Emilia vista la folta concorrenza.

Calciomercato Roma, Kolarov in partenza: le ultime

Il nome di Kolarov è ormai sul taccuino di diverse squadre. Il serbo non è più inamovibile per la Roma con Fonseca che da gennaio lo ha fatto partire dalla panchina diverse volte. Per questo motivo si pensa ad una cessione anche per cercare di ‘alleggerire’ un po’ il monte ingaggi.

I ragionamenti sono in corso e presto ci potrebbe essere l’affondo decisivo del Bologna con il placet di Sinisa Mihajlovic.

