Roma, la certezza per il futuro è Fonseca

Il Coronavirus ancora è un avversario difficile da debellare. Mentre ci si guarda attorno per capire se si potrà davvero terminare questa stagione, ma sta crescendo il fronte dei pessimisti, è anche opportuno per tutti i club iniziare a guardare anche più avanti.

Una delle certezze per il futuro della Roma si chiama Paulo Fonseca. Che rimarrà l’allenatore della squadra giallorossa, indipendentemente da tutto. Attualmente quinto con la sua squadra, sicuramente avrebbe voglia di lottare per il piazzamento Champions semmai si tornerà a giocare nelle prossime settimane.

Nel frattempo continua a rimanere a casa, in attesa che si possa tornare quantomeno ad allenarsi. Ma ci vorranno settimane. Paulo Fonseca però è in contatto quotidiano con la squadra – come riporta Il Corriere dello Sport – e lavora insieme ai suoi collaboratori anche in ottica futura.

Ha del resto un altro anno di contratto con la Roma a circa 3 milioni di euro e lo ononerà. Non si prevedono insomma ribaltoni in panchina, come magari si poteva ipotizzare in caso di passaggio di consegne societarie tra Pallotta e Friedkin. Tanto più che anche questa trattativa al momento pare congelata.

Una cosa è certa. Il modo di lavorare di Fonseca convince e i risultati non possono essere valutati in pieno. La sosta forzata per il Coronavirus è arrivata proprio nel momento della ripartenza giallorossa, che dopo un inizio di 2020 molto complicato era riuscita a rialzarsi e a conquistare risultati importanti. Per adesso però si resta a guardare.

