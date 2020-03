Roma: le ipotesi sulla data e sulle località del ritiro estivo

Come saranno i prossimi mesi della Roma? Domanda alla quale sembra davvero impossibile dare una risposta oggi. Perché l’emergenza Coronavirus ancora è lontana dal cessare, non sa se e quando riprenderà il campionato. E di conseguenza è anche impossibile dire se in estate si dovrà svolgere la preparazione o se si giocherà, non si sa quando inizierà il prossimo campionato e via dicendo. Solo punti interrogativi, insomma.

Lo scorso anno la Roma si è allenata in estate a Trigoria, nei suoi impianti. Ma il caldo opprimente di luglio ha costretto l’allenatore e i giocatori a scendere in campo solo in mattinata presto o nel tardo pomeriggio. Ecco perché – come scrive Il Corriere dello Sport – Paulo Fonseca aveva chiesto al club di poter svolgere la prossima preparazione in montagna.

Dove? Detto già dei tanti punti interrogativi, la località che potrebbe accogliere i giallorossi rimane Pinzolo. La stessa città alla quale la Roma dovette rinunciare in extremis dopo il ripescaggio in Europa League. Pinzolo però potrebbe accogliere il Bologna, che ha già fatto una pre-prenotazione. Altre possibili opzioni per i giallorossi sono in Alto Adige e in Austria.

Le ipotesi per il ritiro

Se davvero si potrà tornare a farlo fino alla fine di giugno o inizio luglio, allora il ritiro estivo giallorosso sarà nella seconda metà di luglio e fino ai primi giorni di agosto. Di sicuro non ci saranno tournée lunghe. Niente partite giocate negli Usa o in altri angoli del mondo. Tanto più che, in ogni caso, i tempi saranno stretti. Il prossimo campionato dovrà ripartire sempre a fine agosto, visto che nel 2021 ci saranno gli Europei, appena rinviati.

