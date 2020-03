Calciomercato Roma, per Florenzi futuro da decifrare

Continuano ad accavallarsi i rumors di calciomercato Roma in questo periodo durante il quale la serie A purtroppo è ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. Non solo però nomi nuovi per quanto riguarda i giallorossi, ma si iniziano ad ipotizzare anche dei ritorni.

Uno sarà quello di Alessandro Florenzi, che al momento si trova in isolamento a Valencia, una delle squadre che ha avuto giocatori contagiati da questa pandemia. Il giocatore ha scelto la Spagna a gennaio per trovare spazio con maggiore continuità, ma è stato davvero sfortunato. Prima è stato fermato dalla varicella, poi è arrivato lo stop alle gare giocate, subito dopo l’eliminazione dalla Champions.

Adesso l’ex capitano giallorosso incrocia le dita e spera che questo periodo passi al più presto, anche perché la Spagna è una delle nazioni più in difficoltà a causa dell’emergenza. Nel frattempo – come scrive Il Corriere dello Sport – continua ad allenarsi in casa, grazie ai mezzi messi a disposizione dalla società. Ma è anche tempo di iniziare a capire il suo futuro.

Calciomercato Roma: Florenzi verso il ritorno

Il Valencia non lo riscatterà a giugno, questa ormai sembra essere una certezza. Per questo motivo alla fine del prestito il giocatore ritornerà alla Roma. Ma probabilmente non per restarci. A gennaio si era fatta viva l’Atalanta ma adesso sembra essere la Fiorentina la squadra maggiormente interessata a lui, vista la stima che Pradè ha del jolly giallorosso. La Roma spera di cederlo a titolo definitivo, anche per motivi di bilancio.

