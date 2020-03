Serie A: si torna in campo oppure no? Ipotesi 22 squadre

Tornare ad allenarsi, tornare a giocare, tornare ad esultare per un gol della propria squadra. Tutte elementi concatenati, uniti da un filo unico. Con un elemento temporale che però viene a mancare, perché non si sa quando tutto questo potrà tramutarsi in realtà.

Gli scenari che la Lega Serie A ha prospettato per il ritorno in campo sono vari, se ne è parlato più volte nelle scorse settimane. E come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’unico parametro da prendere in considerazione alla ripresa delle attività è quello legato alle condizioni sanitarie, alla diffusione o meno del contagio da Coronavirus.

Guardando i numeri attuali, è illogico pensare che in breve si possa pensare al calcio. Del resto ci sono giocatori contagiati, squadre in quarantena e calciatori che si possono allenare solo a casa. Come detto, si vivrà alla giornata. Se dopo Pasqua arriveranno buone notizie, allora si potrà tornare a pensare al campionato ipotizzato nel mese di maggio. Altrimenti sarebbe difficile una ripartenza.

Priorità ai campionati

In caso di ripartenza il calendario sarebbe strettissimo vero, ma si darà priorità ai campionati come ha ribadito l’Uefa. La disputa delle gare internazionali di Champions e Europa League eventualmente sarà in un secondo momento. Ma se non si potrà ripartire? Ecco allora che la situazione cambia. Le ipotesi sono quelle della mancata assegnazione del titolo o la cristallizzazione dell’attuale classifica per lo scudetto e piazzamenti per le coppe.

In più potrebbe esserci la possibilità di bloccare le retrocessioni e in questo caso, con le due squadre promosse dalla serie B, vedremmo una Serie A 2021-2022 addirittura con 22 squadre, successivamente da ridurre.

