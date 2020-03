Calciomercato Roma, il nuovo attaccante può essere brasiliano

Sono giorni da vivere a casa quelli attuali, magari iniziando anche a pianificare il futuro. Lo stanno facendo milioni di italiani e lo sta facendo anche Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma si trova nella capitale e sta cogliendo l’occasione per guardare magari anche a qualche potenziale acquisto.

Come ha ammesso anche lui stesso in una intervista rilasciata al sito sicnoticias.pt sta approfittando dell’occasione non solo per stare di più con moglie e figlio e imparare l’italiano, ma anche per scoprire qualche talento da portare in giallorosso. «Sto visionando alcuni video di calciatori che potrebbero fare al caso nostro» ha detto.

Già, ma chi? Il Corriere dello Sport, riportando anche quanto scritto in Portogallo da “A Bola”, non sembra avere dubbi su uno dei giocatori che in futuro potrebbe vestire il giallorosso.

Tiquinho profilo giusto

Il nome giusto potrebbe essere quello di Tiquinho Soares, giocatore del Porto, brasiliano. Non è più giovanissimo, ha ormai 29 anni, ma sembra il profilo adatto per la Roma e soprattutto per il gioco di Fonseca, che prevede il numero nove non solo come termina offensivo ma anche come fulcro offensivo del gioco. In questa stagione – non completata – ha fatto abbastanza bene segnando 16 gol con i portoghesi.

Il prezzo? La sua clausola rescissoria è di quaranta milioni di euro, ma ha il contratto che scadrà a giugno 2021 e quindi inevitabilmente il suo costo è destinato a scendere drasticamente, altrimenti il Porto rischia di perderlo a zero alla fine della prossima stagione.

