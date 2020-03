Calciomercato Roma, in troppi per la fascia destra: chi resta?

Il prossimo calciomercato Roma dovrà essere incentrato anche sulla questione terzini. Perché sia a destra che a sinistra non è da escludere qualche movimento, sia in entrata che in uscita. Anche il giocatore più esperto, Kolarov, potrebbe infatti decidere di accettare le avance del Bologna di Mihajlovic.

Al momento comunque bisogna concentrarsi sulla corsia destra, che è davvero affollatissima. Qualcuno per forza di cose dovrà andare via, anche se ci sono elementi che hanno dimostrato di poter essere utili anche sull’altra corsia. La loro duttilità sarà premiata?

Calciomercato Roma, chi resta a destra?

Alessandro Florenzi dovrebbe rientrare da Valencia, visto che gli spagnoli difficilmente lo riscatteranno. Per l’ex capitano le speranze di rimanere sono poche, la Fiorentina è interessata alle sue prestazioni e può garantirgli spazio e continuità.

La Roma spera di poter trattenere un altro anno in prestito Zappacosta, che purtroppo non ha potuto mettersi in mostra a causa di un grave infortunio. Si attende la risposta del Chelsea, ma l’ex Torino ha buone probabilità di restare. Così come Santon, che è molto apprezzato dal tecnico e dalla dirigenza per il suo attaccamento alla maglia. In più non ha un ingaggio molto alto e dunque potrebbe rimanere.

Punto interrogativo su Bruno Peres. Il laterale brasiliano ha avuto la fiducia di Fonseca e l’ha ripagata con impegno in campo e fuori. Il suo contratto scadrà però nel 2021 e come sottolinea La Gazzetta dello Sport senza rinnovo probabilmente in estate sarà ceduto.

