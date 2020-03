Calciomercato Roma, ipotesi Diego Costa per l’attacco

Calciomercato Roma, indiscrezione dalla Spagna: il direttore sportivo Petrachi è interessato all’attaccante dell’Atletico Madrid Diego Costa.

L’anno scorso la scelta di Kalinic come vice-Dzeko non è stata vincente. L’attaccante croato, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid, era riuscito a sbloccarsi solo poco prima dello stop forzato per l’emergenza coronavirus, segnando una doppietta al Cagliari. Eppure secondo quanto riportato da “El Mundo Deportivo” in Spagna, il direttore sportivo Petrachi sarebbe interessato a un altro attaccante dello stesso club.

Dopo avere fallito con Kalinic, la scelta potrebbe ricadere su Diego Costa, un attaccante che è stato accostato ai giallorossi già nel 2013 e nel 2018.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, due centrocampisti sul taccuino di Petrachi

Calciomercato Roma, nuova ipotesi per l’attacco

L’attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo ha 31 anni e diventerebbe un’alternativa a Dzeko. Un affondo della Roma potrebbe essere favorito dal contratto in scadenza nel 2021. L’Atletico Madrid non potrebbe chiedere una somma troppo alta per il suo cartellino. L’ex Chelsea tra l’altro quest’anno ha segnato solo 2 gol ed è finito dietro Morata nelle gerarchie di Simeone, anche a causa di molti problemi fisici che lo hanno frenato.

Il problema principale per l’affare sarebbe l’ingaggio molto alto di Diego Costa, che dovrebbe abbassare di molto le sue pretese rispetto a quanto percepisce attualmente in Spagna.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!