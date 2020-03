Calciomercato Roma: la mossa di Petrachi per arrivare a Frattesi

Il periodo di sosta forzata per il campionato di serie A fa in modo che le società possano pianificare il futuro, in attesa di capire se si potrà tornare o meno in campo. Di sicuro non ci saranno molti soldi da spendere in chiave calciomercato, viste le tante perdite economiche del periodo.

Di sicuro però la Roma ha in mente alcuni innesti e il direttore sportivo Petrachi sta lavorando alacremente. Un obiettivo per il centrocampo, e non lo scopriamo certo oggi, è Davide Frattesi. Gioiellino del Sassuolo, mediano giovane e moderno che sa fare praticamente tutto. Si è messo in luce ad Empoli, in B, dove è andato per giocare con continuità, con 5 gol e 2 assist in 27 gare.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Roma, due centrocampisti sul taccuino di Petrachi

E’ un ragazzo cresciuto a Trigoria prima di essere ceduto al Sassuolo e farsi le ossa nella cadetteria. Frattesi piace tantissimo, insomma, e – come ricorda il Corriere dello Sport- la Roma ha ancora su di lui un diritto di ricompra è fissato a quindici milioni.

Calciomercato Roma: la mossa di Petrachi

Non è facile avere liquidità economica in questo momento e la Roma non aveva del resto un bilancio florido nemmeno prima dell’emergenza Coronavirus. Petrachi allora potrebbe mettere sul piatto Gregoire Defrel per intavolare uno scambio alla pari per Frattesi con il Sassuolo. Gli emiliani hanno preso l’attaccante francese in prestito oneroso per tre milioni, con il riscatto fissato a dodici, bonus compresi. Scambiarsi i cartellini dei due giocatori potrebbe essere un affare per tutti.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!