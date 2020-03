Calciomercato Roma, l’agente di Schick fa chiarezza

Calciomercato Roma, l’agente di Schick ha parlato sul futuro del suo assistito: “I soldi non sono certo un problema per il Lipsia”.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Lipsia Markus Krösche in un’intervista a “Sport1”, si era detto pessimista sui riscatti di Schick e Angelino rispettivamente da Roma e Manchester City.

Queste le sue parole: “Ora come ora, non posso dire che eserciteremo quelle clausole. La crisi sta avendo un impatto globale, non possiamo dire cosa succederà nei prossimi mesi. Non sappiamo come si svilupperà il mercato, non sappiamo che risorse avremo e cosa vorranno fare gli altri club. Tra un mese potremmo avere un quadro più chiaro”.

Calciomercato Roma, le parole dell’agente di Schick

Schick tornerà alla Roma? Il suo procuratore Pavel Paska pensa che al momento restano più alte le possibilità di un suo passaggio definitivo al Lipsia a fine stagione e ha spiegato il perché in un’intervista a “iSport.cz” riportata da “Goal.com“.

Queste le sue dichiarazioni: “Si tratta di una tattica. Non è assolutamente vero che il Lipsia non ha i soldi. Le società tedesche economicamente sono le più sane in Europa. Quello dei soldi non è affatto un problema. In Italia hanno scritto che Patrik può tornare, ma il Lipsia ha un’opzione unilaterale per riscattarlo. Credo sia davvero solo una tattica per le trattative. Siamo tranquilli. Il Lipsia è la squadra ideale per Patrik”.

