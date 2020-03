Si rimane in attesa di capire se e quando ripartirà la serie A e nel frattempo le società di serie A continuano a pianificare il futuro. Adesso si pensa anche di allargare la finestra di calciomercato e i club rimangono in attesa di novità anche in tal senso.

La Roma nel frattempo continua a muoversi sottotraccia e sta tenendo sopratutto d’occhio anche il mercato dei parametri zero. Perché in giro per l’Europa ci sono tanti giocatori che fanno gola e che possono essere presi senza spendere nemmeno un euro per i loro cartellini. Nei giorni scorsi si è vociferato di un interesse per Bonaventura del Milan, jolly di centrocampo, ma dalla Germania ora rimbalza il nome di un big.

Calciomercato Roma: idea Gotze

Secondo la Bild ci sarebbero anche i giallorossi sulle tracce di Mario Gotze, trequartista classe 1992 attualmente al Borussia Dortmund ma con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Un giocatore che forse non è riuscito a esplodere del tutto come ci si aspettava, che ha avuto una carriera fatta di alti e bassi specie nel Bayern Monaco. Poi ha deciso di tornare al Borussia Dortmund, la squadra che lo aveva lanciato.

Ma anche in giallonero il suo talento si è visto a sprazzi. A luglio per lui ci sarà una nuova avventura e sono tanti i club che sono pronti a metterlo sotto contratto in Europa. Tra questi ci sarebbero – in serie A- anche il Napoli e la Roma. Ma chi la spunterà?

