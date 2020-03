CALCIOMERCATO ROMA SHAQIRI LIVERPOOL – Nonostante il campionato italiano di calcio, come tutti gli sport mondiali, sia fermo, i direttori sportivi dei vari club devono iniziare anche a pensare al futuro. Non si sa quando e se terminerà questa stagione, così come sarà tutto da definire per quella 2020/21, che porterà poi all’Europeo itinerante (11 giugno-11 luglio).

Calciomercato Roma, torna di moda Shaqiri

Intanto il sito ‘footballinsider247.com’ riporta come tra gli obiettivi del diesse Gianluca Petrachi per la prossima sessione di calciomercato ci sia ancora Xherdan Shaqiri. L’esterno offensivo del Liverpool ha un contratto fino al 2023. Il 28enne ha collezionato solamente sei presente in questa stagione, vista l’alto numero di infortuni avuti (una la rete realizzata).

I media d’oltremanica riportano come lo stesso calciatore, rispetto a gennaio dove Klopp ha voluto trattenerlo, abbia già ricevuto carta bianca sulla scelta in vista della prossima stagione. C’è anche l’interessamento del Siviglia del ds Monchi e del CSKA Mosca.

