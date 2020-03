Calciomercato Roma, Zappacosta pronto a restare

Una delle mosse del prossimo calciomercato Roma in estate dovrebbe essere la conferma di Davide Zappacosta nella rosa giallorossa. Il laterale spera di tornare protagonista in campo dopo una stagione molto sfortunata.

Solo 12 minuti in campo nella sua nuova avventura italiana per il terzino, prima di un grave infortunio al ginocchio che lo ha fatto rimanere fuori per molti mesi. Il recupero proprio prima dello stop della serie A a causa del Coronavirus. Ora insieme ai compagni cerca di capire quale sarà il prossimo futuro: si tornerà in campo oppure tutto rinviato all’estate?

Calciomercato Roma: Zappacosta vuole rimanere

Nel frattempo Zappacosta continua ad allenarsi a casa e attende anche di sapere dove giocherà nella prossima stagione. La Roma spera di poter trovare un accordo con il Chelsea per un altro anno di prestito oneroso. Una soluzione che potrebbe accontentare tutti e che andrebbe bene anche al giocatore, desideroso di rimanere nella capitale.

Zappacosta infatti si sente molto legato alla Roma e – come riporta la Gazzetta dello Sport – lo ha anche detto durante i suoi interventi social. «Sto lavorando per tornare presto in campo, sperando che questa situazione di emergenza si risolva il prima possibile. Quello che conta ora è la salute di tutti» ha detto Zappacosta. Che ha poi aggiunto: «Sono molto legato a Roma e alla Roma perché ho subìto un brutto infortunio, ma in questa città mi sono stati tutti vicini, in ogni momento».

