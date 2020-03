Calciomercato Roma, niente sconti per Schick

Il calciomercato della Roma in estate sarà per forza di cose legato anche alle cessioni che il club giallorosso riuscirà a mettere a segno. Il bilancio non è florido, si dovranno cedere alcuni giocatori. Sulla lista dei partenti non ci sono solo elementi come Under che potrebbero garantire delle plusvalenze, ma anche giocatori che hanno ingaggi alti che pesano tantissimo sulle casse della società.

E poi ci sono i giocatori che sono della Roma ma attualmente giocano altrove, come Patrik Schick. Che nel Lipsia si è finalmente ritrovato, facendo vedere tutto il suo talento. L’attaccante della Repubblica Ceca è stato uno dei protagonisti della cavalcata della sua squadra, in piena corsa per il titolo prima che l’emergenza Coronavirus fermasse tutto.

Calciomercato Roma: Schick vuole la Germania

Il Lipsia vuole Schick e viceversa, il giocatore vorrebbe rimanere in Germania. Ma come riporta Il Corriere dello Sport di oggi la Roma non ha alcuna intenzione di fare sconti. Tanto più che la bozza dell’accordo per il riscatto dell’attaccante è già messa nero su bianco. Ovvero Schick al Lipsia in cambio di 28 milioni di euro, più un ulteriore milione legato alla partecipazione della squadra tedesca alla prossima Champions.

E se il Lipsia non offrirà quella cifra? Allora Schick farà rientro a Roma. Del resto Fonseca è in cerca di una punta di ricambio a Dzeko e i giallorossi potrebbero ritrovarsela in casa a costo zero. Che di questi tempi non è mica male.

